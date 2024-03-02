Ученые: впервые в истории одинокая косатка напала на большую белую акулу

Одинокая косатка выследила и напала на большую белую акулу у берегов Южной Африки. Событие, произошедшее в заливе Моссел, ошеломило ученых. По их мнению, это дает новое представление о хищническом поведении косаток, сообщает Guardian.

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Хотя ранее были зарегистрированы случаи, когда косатки охотились в одиночку на акул, дельфинов и даже китов, недавний инцидент считается первым известным случаем, когда одинокая косатка выбрала своей жертвой самую крупную в мире хищную рыбу.

"Косатки обычно объединяются во время охоты, хотя могут охотиться и поодиночке", - сказала доктор Элисон Таунер из университета Родса, которая руководила исследованием этого открытия. "Необычным было то, что косатка Starboard охотилась на белую акулу в одиночку и в удивительно короткие сроки", - отметила она.

События, произошедшие прошлым летом, задокументированы в Африканском журнале морской науки. Ученые изучали акваторию у берегов Южной Африки, когда увидели косатку, напавшую на акулу. Когда судно приблизилось к ним, специалисты смогли наблюдать стремительную атаку: "косатка схватила акулу за левый грудной плавник и несколько раз толкнула рыбу вперед, прежде чем в конечном итоге выпотрошить ее".