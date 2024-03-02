Эксперт напомнил о правилах использования умных колонок

«Эти команды нужны для того, чтобы колонка лучше распознавала ваш голос, но вовсе не являются обязательными для хранения. В большинстве сервисов можно удалить отдельные команды, команды за выбранный промежуток времени или сразу всю историю. Приучите себя и детей к цифровой гигиене. Не произносите вслух номера банковских карт, пароли, данные документов и другие конфиденциальные данные», — заключил аналитик.