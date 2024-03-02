Microsoft создала отдельный ИИ для финансистов

Microsoft делает успехи в сфере «бизнес-продуктивности», представляя новую итерацию ИИ Copilot, специально разработанного для финансовых специалистов. Этот умный помощник, находящийся в стадии публичного бета-теста, призван автоматизировать рутинные задачи и повысить эффективность работы финансовых команд.

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Это объявление появилось на фоне растущей тенденции в индустрии программного обеспечения, когда компании интегрируют генеративный ИИ в существующие продукты, чтобы повысить эффективность работы.

Что желает Microsoft? Оснастить каждый отдел своим собственным специализированным Copilot. По словам Чарльза Ламанна, корпоративного вице-президента Microsoft, «мы хотим, чтобы каждый отдел был оснащен своим Copilot». Это будет сделано на основе существующих предложений Copilot для общего пользования, продаж и обслуживания клиентов.

Первоначальные функции финансового Copilot включают упрощение процесса анализа разницы между бюджетными и фактическими показателями, автоматизация процесса обеспечения согласованности данных из различных источников в электронных таблицах Excel и ускорение процесса сбора платежей за счет использования автоматизации в привычном интерфейсе Outlook.