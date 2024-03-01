Европа создаст буксир для Марса
Европейское космическое агентство (ЕКА) работает над концепцией корабля переносчика, при помощи которого планируется буксировать полезные нагрузки на орбиты вокруг Марса высотой около 5720 километров. Об этом сообщает издание European Spaceflight.
Корабль-переносчик (разгонный блок) планируется оснастить электрической двигательной установкой. В его задачи будет входить доставка полезных нагрузок до Марса и их дальнейшее разведение по орбитам вокруг Красной планеты. После разведения космической нагрузки по орбитам корабль-переносчик предлагается использовать в качестве средства ретрансляции и навигации.
Не исключено, что в первых миссиях буксир будет оснащен исследовательской нагрузкой для мониторинга состояния атмосферы Марса и аппаратом для получения высококачественных изображений поверхности планеты.
Ранее издание сообщило, что европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, прибыл в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX).