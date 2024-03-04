Предложена улучшенная модель калибровки светимости Большого адронного коллайдера

«Известно, что сталкивающиеся сгустки имеют негауссовы хвосты. Негауссову форму хвостов можно объяснить различными эффектами, динамики пучка, а также взаимодействием с оборудованием ускорителя. Эти совокупные эффекты изменяют населенность сталкивающихся сгустков от хвоста к ядру и влияют на абсолютную светимость. Наша работа учитывает такие негауссовы хвосты пучка и дает оценку их влияния на калибровку светимости. Наша модель уже применяется на LHC, но имеет и более широкий потенциал в коллайдерной физике, как для HL-LHC, так и для других коллайдеров», — добавляет один из авторов исследования, научный сотрудник Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Антон Бабаев.