Производитель HP запустил платную подписку на свои принтеры

В январе генеральный директор HP Энрике Лоррес заявил, что в ближайшее время компания запустит подписку на свои принтеры. На этой неделе производитель осуществил свою задумку и представил тариф All-In Plan, который позволяет распечатывать определённое количество документов ежемесячно.

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На выбор клиенту HP предлагает три разных принтера и несколько видов подписок. За минимальный тариф придётся ежемесячно платить $6,99 (~ 640 рублей). Стоит отметить, что бесплатные чернила и техническое обслуживание включены в цену.

С базовым планом пользователь сможет распечатывать только 20 страниц в месяц. Также если клиент откажется от подписки и эксплуатации принтера, то ему придётся платить неустойку — в некоторых случаях она может доходить до $270 (~ 24,7 тысяч рублей).