Пользователям напомнили, кого коснется запрет на популяризацию VPN-сервисов

С сегодняшнего дня начал действовать запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы. Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов рассказал о некоторых нюансах данной меры.

По словам эксперта, для граждан в данном случае «ничего не меняется». Он пояснил, что ключевые нововведения с 1 марта касаются непосредственно средств массовой информации, а также блогеров.

«Им будет нельзя рассказывать о способах обхода блокировок, а также каким-либо образом рекламировать VPN. Другое дело, что исполнять новые требования РКН будут только те блогеры и СМИ, которые работают в юрисдикции РФ и находятся на территории нашей страны», — отметил Черноусов.

По его словам, популяризация VPN касается не только материалов, вышедших в Сети после вступления в силу 1 марта, но и тех, которые были опубликованы ранее.