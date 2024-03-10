Рыбки, «стреляющие» громче фейерверков: ученые разгадали секрет D. Cerebrum

На одной из верхних строчек рейтинга самых громких животных, помимо тех же слонов есть и весьма неожиданные виды. Например, маленькие прозрачные рыбки, которые по громкости почти не проигрывают фейерверкам и авиационным турбинам. Журнал Smithsonian Magazine рассказал о загадочной подводной «хлопушке».

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Рыба Danionella Cerebrum обитает в Мьянме и предпочитает плыть по речкам, протекающим через хребет Пегу. Ученых интересуют самцы этого вида: при длине в примерно полтора сантиметра эти маленькие рыбки генерируют звуки громкостью более 140 децибел. Для сравнения, это сравнимо со взрывом фейерверка или шумом самолета, взлетающего вдалеке. Рев слона может достичь лишь 125 децибел.

Исторически, самыми заинтересованными в D. Cerebrum всегда были нейробиологи, т.к. эта рыба обладает самым маленьким мозгом среди всех позвоночных животных. Она прозрачна и не имеет черепа, поэтому ученые могут легко получить доступ к тканям мозга. Но параллельно этим исследованиям команда специалистов из Германии решила разобраться, как им удается громко шуметь.

Чтобы выяснить секрет D. Cerebrum, ученые поместили по три-четыре рыбки в аквариум, после чего запечатлели их поведение на высокоскоростную камеру. При просмотре видео оказалось, что рыбы генерируют громкие звуки при помощи плавательного пузыря. Особая мышцы натягивает одно из ребер D. Cerebrum на хрящ со специальной выемкой. А когда рыба высвобождает ребро, оно сталкивается с плавательным пузырем, из-за чего и появляется звук.

Немецкие специалисты также изучили геном рыбок и обнаружили, что мышца, отвечающая за натяжение ребра, гораздо более выносливая, чем остальные — она может быстро пульсировать в течение долгого времени. Благодаря этому D. Cerebrum способна генерировать множество звуков подряд. Но, опять же, этим навыком обладают только самцы вида: их тела адаптировались для этой цели, получив более жесткие и крупные реберные кости.

Правда, пока ученые не могут сказать, зачем рыбы издают этот громкий звук. Возможно, он помогает им обнаруживать сородичей в мутной воде, или привлекает самок в брачный сезон.