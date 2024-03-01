Новый гидрометеоспутник "Метеор-М" №2-4 передал первые снимки

Спутник "Метеор-М" №2-4, который был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный в четверг 29 февраля, в пятницу сделал первые снимки.

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Как подчеркивают специалисты, спутник, созданный Корпорацией "ВНИИЭМ"(входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), стал шестым аппаратом этой серии на орбите и должен значительно повысить эффективность работы российской спутниковой группировки ДЗЗ.

Целевые приборы и бортовые комплексы для нового гидрометеорологического аппарата дистанционного зондирования Земли разработали "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "Роскосмос"). На борту установлено многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР) для круглосуточной съемки Земли в видимых и тепловых диапазонах спектра. Оно позволяет проводить многоканальную съемку с пространственным разрешением 1000 м и полосой захвата до 2900 км.

Помимо МСУ-МР на спутнике установлено много другой важнейшей аппаратуры. Так, есть модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы и гелиогеофизический аппаратурный комплекс для измерения солнечной активности. Цифровые данные земной поверхности используются для прогнозирования и ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

По словам руководителя сектора системного проектирования многозональных сканирующих устройств РКС Александра Зайцева, уникальная аппаратура на "Метеорах" дает возможность отслеживать динамику множества гидрометеорологических параметров.