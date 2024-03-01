В России прокомментировали успехи первого человека с чипом Neuralink

«Буквально на днях Илон Маск заявил, что пациент с вживленным чипом чувствует себя хорошо и может управлять компьютерной мышью. Дополнительно стоит отметить, что нейроинтерфейсы также недавно были объявлены критической технологией в США», — сказал эксперт.