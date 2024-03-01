В России прокомментировали успехи первого человека с чипом Neuralink
Вживление чипа в человеческий мозг представляет угрозу для испытуемого, однако, это позволит дать парализованным людям дополнительную возможность взаимодействовать с окружающим миром. Об этом в интервью RuNews24 рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, комментируя результаты эксперимента компании Neuralink Илона Маска.
«Буквально на днях Илон Маск заявил, что пациент с вживленным чипом чувствует себя хорошо и может управлять компьютерной мышью. Дополнительно стоит отметить, что нейроинтерфейсы также недавно были объявлены критической технологией в США», — сказал эксперт.
Ермаков подчеркнул, что мировое сообщество с помощью нейроинтерфейсами пытается помочь пациентам с заболеваниями головного мозга, а также достичь слияния интеллекта мозга и компьютера и расширить возможности обработки информации мозгом.
20 февраля Илон Маск сообщил, что первый пациент, которому был имплантирован мозговой чип от Neuralink, полностью выздоровел и научился управлять компьютерной мышью с силой мысли. Также Маск заявил, что теперь Neuralink пытается научить пациента кликать мышью.