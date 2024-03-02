Bloomberg: OpenAI "категорически не согласна" с иском Маска против компании

OpenAI заявила, что "категорически не согласна" с иском американского предпринимателя Илона Маска, который тот подал против компании и ее гендиректора Сэма Альтмана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю служебную записку, разосланную сотрудникам компании.

Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон отверг предположения Маска о том, что OpenAI является "де-факто дочерней" компанией Microsoft, и сказал, что утверждения Маска "могут быть вызваны сожалениями о том, что он сегодня не связан с компанией", согласно копии документа, которая есть в распоряжении Bloomberg. При этом Квон заявил, что OpenAI - независимая компания и напрямую конкурирует с Microsoft.

OpenAI отказалась комментировать иск, а также внутренние записки, имеющиеся в распоряжении Bloomberg.

Ранее агентство Reuters сообщило, что предприниматель Илон Маск подал иск против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана из-за коммерциализации учреждения. Согласно агентству, судебная претензия заключается в том, что нацеленность фирмы на получение прибыли, поддерживаемая американским технологическим гигантом Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель.