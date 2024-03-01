Обнаружен вероятный механизм появления первых клеток

Ученые Института Скриппса обнаружили вероятный механизм возникновения жизни в виде первых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Chem.

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Авторы предполагают, что химический процесс, называемый фосфорилированием, когда к молекуле добавляются фосфатные группы, мог возникнуть раньше, чем ожидалось. Это привело к появлению протоклеток более сложной структуры, способных проводить биохимические реакции и делиться с разнообразным набором функциональных возможностей.

Ученые считали, что протоклетки образовались из жирных кислот, но было неясно, как протоклетки перешли от одноцепочечной к двойной фосфатной цепочке, что позволило им быть более стабильными и проводить химические реакции.

В эксперименте были смоделированы правдоподобные пребиотические условия. Были определены три вероятные смеси химических веществ, которые потенциально могут создавать везикулы — сферические структуры из липидов, похожие на протоклетки. Они включали жирные кислоты и глицерин, а также другие химикаты. Эти растворы охлаждали и снова нагревали в течение ночи, слегка встряхивая для ускорения химических реакций.