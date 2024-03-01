Сбер предоставил разработчикам доступ к платформе GitVerse

«В помощь разработчикам мы уже запустили открытое тестирование AI-ассистента для написания программного кода GigaCode, который, как показывает опыт наших команд в Сбере, может сокращать время для создания кода на 25%», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.