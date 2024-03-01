Сбер предоставил разработчикам доступ к платформе GitVerse

Разработчики получили доступ к платформе GitVerse для создания кода
Сбер предоставил разработчикам доступ к платформе для совместной разработки и хостинга кода GitVerse, созданной СберТехом.
С помощью GitVerse разработчики смогут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом, привлекать участников к развитию проектов, назначать задачи, а также общаться и обмениваться материалами о технологиях и open-source.
«В помощь разработчикам мы уже запустили открытое тестирование AI-ассистента для написания программного кода GigaCode, который, как показывает опыт наших команд в Сбере, может сокращать время для создания кода на 25%», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.
GigaCode поддерживает более 15 языков программирования и генерирует варианты завершения кода в среде разработки.
Также 29 марта команда разработчиков проведет онлайн-презентацию и познакомит всех с функционалом.