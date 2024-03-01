Apple разрешила самостоятельно чинить MacBook Pro и iMac на базе чипа M3

Apple продолжает расширять свою программу самостоятельного ремонта, запущенную два года назад.

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Так, владельцы устройств с чипом M3 могут использовать Apple Diagnostics для самостоятельного ремонта.

Этот веб-инструмент предоставляет обычным пользователям те же возможности, что и авторизованные сервисные центры Apple и независимые мастерские: он позволяет определить неисправные компоненты, а также проверить «оптимальную функциональность и производительность запчастей».

Apple представила этот инструмент для iPhone и Mac в прошлом году.

Кроме того, Apple отмечает, что она работает над улучшением процесса ремонта Mac и хочет сделать его более эффективным за счет оптимизации процедур конфигурации системы.

С начала марта 2024 года вам больше не нужно будет обращаться в команду Self Service Repair для выполнения финального шага ремонта. Однако команда по-прежнему будет доступна, если вам понадобится помощь.