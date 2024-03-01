Посадочный модуль Nova-C завершил свою миссию на Луне
Лунный посадочный модуль Nova-C американской компании Intuitive Machines завершил свою миссию на Луне. Об этом сообщила компания на своем сайте.
По ее информации, связь с модулем была потеряна, что считается штатным завершением миссии. В четверг модуль передал изображение, сделанное 22 февраля, уточнила компания.
Nova-C прилунился в 02:23 мск 23 февраля. Он стал первым коммерческим посадочным модулем на спутнике Земли.
Лунный посадочный модуль Nova-C разработан компанией Intuitive Machines, основанной в 2013 г. и базирующейся в Хьюстоне (штат Техас). В 2018 г. Intuitive Machines вошла в число частных американских компаний, отобранных Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства для участия в программе Commercial Lunar Payload Services по предоставлению коммерческих услуг по доставке грузов на Луну.