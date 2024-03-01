Посадочный модуль Nova-C завершил свою миссию на Луне

Лунный посадочный модуль Nova-C американской компании Intuitive Machines завершил свою миссию на Луне. Об этом сообщила компания на своем сайте.

По ее информации, связь с модулем была потеряна, что считается штатным завершением миссии. В четверг модуль передал изображение, сделанное 22 февраля, уточнила компания.

Nova-C прилунился в 02:23 мск 23 февраля. Он стал первым коммерческим посадочным модулем на спутнике Земли.