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Марсоход NASA нашёл обломок лопасти вертолёта Ingenuity

Марсоход NASA Perseverance обнаружил фрагмент лопасти вертолётного дрона Ingenuity в 15 метрах от аварийной стоянки аппарата.

Марсоход NASA нашел обломок лопасти вертолета Ingenuity
© NASA / JPL-Caltech / N+1

Perseverance снял вертолёт и лежащую неподалёку часть лопасти одного из винтов на камеру Remote Microscope Imager (RMI), входящую в структуру прибора SuperCam. Была получена мозаичная фотография.

По мнению специалистов, находка говорит о том, что поломка могла произойти на финальной стадии последнего полёта Ingenuity, что не помешало дрону провести посадку в вертикальном положении.

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