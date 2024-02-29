NASA и Nikon подписали соглашение о создании «лунной» камеры для астронавтов

NASA и Nikon подписали соглашение о сотрудничестве по разработке ручной камеры для использования астронавтами в ходе миссии Artemis, направленной на исследование Южного полюса Луны. Камера, получившая название HULC (Handheld Universal Lunar Camera), будет использоваться в условиях экстремальной освещенности и температур на Луне.

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Специалисты NASA и Nikon провели первоначальные испытания стандартной камеры Nikon Z 9, определяя необходимые характеристики для работы на Луне. В рамках соглашения начаты работы по созданию HULC, модифицированной камеры Nikon Z 9 с объективами Nikkor, теплозащитным чехлом NASA и специальной ручкой для удобства использования в рукавицах.

Камера будет первой ручной и беззеркальной, используемой на Луне, предназначенной для съемки в условиях низкой освещенности. Перед миссиями Artemis камера будет протестирована на Международной космической станции.