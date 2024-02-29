Ученые обнаружили водяной пар в диске вокруг молодой звезды

С использованием Атакамского массива миллиметровых/субмиллиметровых волн (ALMA) в пустыне Атакама в Чили астрономы впервые измерили количество водяного пара в диске вокруг молодой звезды HL Tauri, где, вероятно, формируются планеты.

© Ferra.ru

Вода, ключевой ингредиент для жизни, играет значительную роль в образовании планет, и это первый раз, когда ученые смогли картографировать распределение воды в стабильном, холодном диске, что создает наилучшие условия для образования планет.

Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, показало, что внутренний диск молодой звезды, аналогичной нашему Солнцу, содержит водяной пар как минимум в три раза больше, чем во всех океанах Земли.