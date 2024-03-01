Индия догоняет Китай по доле поставок электроники на Запад

Британская компания Fathom Financial Consulting выяснила, что Индия постепенно наступает на Китай - «мировую фабрику», все больше предприятий переносят свои производства именно в Индию. Тренд задают компании из США и Великобритании, которые ввели против КНР санкции.

Так, экспорт электроники из Индии в США к концу 2023 года подрос до 7,65% от экспорта китайского. Еще два года назад, в ноябре 2021 года, эта цифра составляла 2,51%. В Великобритании доля индийского экспорта в отношении к экспорту китайскому составила зимой 2023 года и вовсе 10,27%.

Власти Индии активно поддерживают переезд производителей из Китая в Индию, предлагая налоговые вычеты, систему рибейтов, предлагая земельные участки и помогая финансировать вложения в инфраструктуру.

Из крупных игроков можно упомянуть Foxconn, в конце прошлого года принявшую решение инвестировать порядка $1,67 млрд в расширение своего производства в в городе Деванахолли (штат Карнатака) в Индии. Основной целью инвестиций является удовлетворить спрос со стороны крупнейшего заказчика Foxconn компании Apple. Кроме санкций США и ее союзников против Китая причиной переноса стала цепь коронавирусных локдаунов, практиковавшихся властями КНР и приводивших к замораживанию деловой активности. Помимо расширения производства в Карнатаке, Foxconn планирует вложить $600 млн в еще один проект в штате Карнатака, а также $500 млн в фабрику в штате Телангана.

Именно Foxconn, как отмечают в компании Fathom Financial Consulting, вносит основной вклад в рост объемов электронного экспорта из Индии.