В Xiaomi приступили к устранению ломающего телефоны сбоя
Компания Xiaomi приступила к устранению сбоя, который ломает телефоны, делая их неработоспособными. Об этом сообщается на странице корпорации во «ВКонтакте».
Ранее пользователи продукции компании начали жаловаться на сбой в смартфонах. По их словам, после установки обновления их телефоны превратились в «кирпичи». Они отмечали, что на экранах смартфонов появляется меню восстановления, из которого у них не получается выйти. Перезагрузка также не помогает решить эту проблему.
«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в Xiaomi.
В службе поддержки компании отметили, что данная проблема носит глобальный характер. Там предложили решить ее либо полным сбросом устройства, либо отнести его в сервисный центр.