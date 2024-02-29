В Xiaomi приступили к устранению ломающего телефоны сбоя

Компания Xiaomi приступила к устранению сбоя, который ломает телефоны, делая их неработоспособными. Об этом сообщается на странице корпорации во «ВКонтакте».

Ранее пользователи продукции компании начали жаловаться на сбой в смартфонах. По их словам, после установки обновления их телефоны превратились в «кирпичи». Они отмечали, что на экранах смартфонов появляется меню восстановления, из которого у них не получается выйти. Перезагрузка также не помогает решить эту проблему.