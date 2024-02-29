Раскрыты подробности о радиолокационном комплексе «Метеора-М»

«Мы вышли на совершенно новый качественный уровень по созданию таких систем, как радиолокационный комплекс на базе АФАР, подтвердили все характеристики, даже получили лучший результат, чем мы планировали, и, несмотря на это, мы внесли ряд улучшений, которые позволят совершенно на новом уровне решать задачу получения радиолокационных изображений Северного морского пути», — сказал руководитель.