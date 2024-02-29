Находка в "озере костей" в Польше может дополнить историю славян

В Польше группа археологов и антропологов из Лодзинского университета обнаружила древний водоем, названный "озером костей". На его дне были найдены останки древних людей, датирование которых может привести к пересмотру существующей теории об истории заселения польских земель славянами.

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Результаты предварительного, как подчеркивается, исследования памятника "Папово Бискупье" опубликованы в научном журнале Antiquity, а коротко о них рассказывает Nauka w Polsce. Считается, что славяне пришли на современные польские земли только в начале второй половины первого тысячелетия нашей эры. Однако анализ ДНК, проведенный антропологами из Лодзинского университета, показал, что найденные в "озере костей" останки датируются примерно 1000-450 годами до нашей эры.

Поясним, что человеческие останки и многочисленные артефакты бронзового века были найдены в деревне Папово Бискупье. Всего здесь археологи раскопали более 550 предметов из металла, относящихся к эпохе, предшествовавшей железному веку. Оказалось, что артефакты когда-то лежали на дне большого, но мелкого озера. Оно было осушено только в XIX или начале XX века. Ученые определили, что человеческие жертвоприношения здесь совершались еще до начала первого тысячелетия до нашей эры. Они отмечают, что для лужицкой культуры был характерен погребальный обряд кремации, существовавшей почти 1000 лет (с 1300 до 400 гг. до н.э.) на территории нынешней Польши, восточной Германии, Чехии, Словакии и западной Украины.

"Умерших кремировали на костре, а после сожжения их останки помещали в специальную урну и укладывали в могилу, - говорит профессор Веслав Лоркевич. - Вероятно, это было связано с верованиями того времени и было условием перехода в загробную жизнь. Кости, которые были сожжены, не могут быть проверены нами генетически. Однако находка в Папово Бискупье представляет собой уникальный набор объектов для исследования. Благодаря исследованиям ДНК появляется возможность ответить на вопросы о том, кто были эти люди, как они выглядели, как жили".

На стоянке в Папово Бискупье были найдены многочисленные останки, которые породили немало загадок. Например, археологи трактуют находку как человеческие жертвоприношения. Но антропологи пока не нашли на костях никаких следов физического насилия, а они должны были бы остаться, если бы людей насильственно приносили в жертву.

"Если бы эти люди были убиты тупым оружием или орудиями с острыми краями, это было бы видно по костям. Мы пока ничего подобного не нашли. Однако удивляет явная фрагментация останков, которую еще труднее объяснить, принимая во внимание хорошее состояние самих фрагментов", - говорит профессор Лоркевич.

Еще одна загадка заключается в том, что найденные артефакты оказались гораздо моложе человеческих останков. Изначально предполагалось, что их жертвовали вместе с людьми. Теперь ученые предполагают, что в какой-то момент произошел культурный сдвиг и вместо людей стали приносить в жертву ценные предметы.