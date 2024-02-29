Более 1000 крепостей обнаружено в Андах

Международная команда ученых завершила масштабное исследование древних городищ в Андах, известных как пукары. Было изучено множество спутниковых снимков, благодаря чему количество идентифицированных древних крепостей превысило 1000 объектов.

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Результаты исследования подробно описаны в журнале Antiquity, а коротко о нем сообщает Heritage Daily. Пукара на языке кечуа означает "крепость". В наши дни это традиционное обозначение фортификационных сооружений древних Андских культур, причем такие объекты находили на обширной территории от Эквадора до центральной зоны Чили и Аргентины.

Чаще всего пукары связаны с цивилизацией инков, но некоторые из них были возведены коренными народами, которых инки завоевали и покорили. Позднее испанские колонизаторы словом "пукара" называли земляные сооружения народа мапуче во время Арауканской войны. В данном случае ученые изучали пукары, построенные в период с 1000 по 1450 годы нашей эры. Было установлено, что для строительства укреплений использовались естественные преграды, такие как холмы и хребты.

Предыдущие исследования показали, что строительству крепостей предшествовал рост социальной напряженности, который привел затем к череде междоусобных войн. Новое исследование подтверждает этот вывод. Кроме того, оно впервые позволило оценить масштабы высокогорного строительства. Для этого археологи изучили множество спутниковых снимков.

В частности, они опирались на данные трех взаимодополняющих проектов систематического спутникового мониторинга. В ряде случаев ученые выходили на место и проводили наземные изыскания, документируя характеристики каждого объекта. Многие пукары оказались недоступны для полевых работ из-за сложного рельефа.

В целом площадь исследования охватила 151 103 квадратных километров горной местности южной части Анд. Всего при помощи спутниковых снимков было обнаружено 1249 древних крепостей. Удивило ученых то, что почти половина объектов были нежилыми. По их оценкам, 567 найденных сооружений пустовали, возможно, это были резервные укрепления. Жилые пукары присутствовали в чуть большем количестве, таковых ученые насчитали 682.