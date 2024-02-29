Ученые обнаружили восемь новых видов тихоокеанских пчел

Международная команда ученых открыла восемь новых видов пчел Hylaeus: по одному во Французской Полинезии и Микронезии и шесть на Фиджи. Лесные пчелы строят гнезда в земле, лесном пологе или дуплах. Открытие подчеркивает важность длительного сбора разных проб и защиты природы: например, из-за вырубки леса пчелы на Фиджи теряют свои гнезда. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

© InScience

Международная группа ученых проводит исследования в районе острова Фиджи, Французской Полинезии и Микронезии. Команда отбирает пробы почвы и ведет природоохранные работы. Недавно ученые открыли новую группу пчел, принадлежащих к эндемическому виду, — они строят гнезда в земле, лесном пологе или старых дуплах и живут небольшими колониями.

Всего исследователи обнаружили восемь видов пчел Hylaeus: Hylaeus (Euprosopoides) chuukensis, H. (Prosopisteron) albaeus, H. (P.) apertus, H. (P.) aureaviridis, H. (P.) breviflavus, H. (P.) derectus, H. (P.) navai и H. (P.) veli. Они распространены по всем трем островам — шесть видов найдено на Фиджи, один во Французской Полинезии и один в Микронезии.

По словам ученых, открытие подчеркивает важность отбора разных проб. Впервые исследователи включили в работу образцы пологов леса и сразу обнаружили несколько новых видов насекомых. Для правильной оценки разнообразия лесных пчел исследователям потребуется взять еще несколько проб под пологом леса и проследить их историю. Это поможет выявить как можно больше насекомых и защитить их от влияния человека. Например, ученые выяснили, что найденные фиджийские виды Hylaeus страдают от вырубки деревьев и теряют свое место обитания, поэтому их охрана будет первостепенной.