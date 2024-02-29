Создан FPV-дрон, способный снимать гонки «Формулы-1»
Нидерландская компания Drone Gods совместно с командой Red Bull «Формулы-1» создала самый быстрый в мире FPV-дрон для съемок гонок. Как сообщает пресс-служба Red Bull, беспилотник способен разгоняться до скорости 350 км/ч с ускорением от 100 км/ч до 300 км/ч всего за 2 секунды.
На создание дрона от этапа разработки до производства финальной версии ушло около года. Корпус беспилотника выполнен в форме пули — его элементы изготавливались с помощью станков ЧПУ и 3D-печати. Электронику и двигатели взяли штатные, однако по запросу инженеров производитель внес в них определенные изменения. Вес дрона удалось удержать в пределах 1 кг, что особенно важно с учетом огромной скорости и перегрузок.
Прошедшие испытания показали, что дрон способен преодолевать трассу длинной 5,8 км на максимальных режимах электроники, двигателей и аккумуляторов без перегрева. При этом иногда ему даже удавалось опережать гоночную машину.
Использовать быстрый беспилотник будут для съемок заездов — например, с необычного ракурса, что усилит зрелищность этого вида спорта. Правда, для этого от оператора дрона потребуется не меньшая скорость реакции, чем от гонщиков болидов.