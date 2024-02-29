Россия возобновит выпуск самолетов ДРЛО А-50

«Самолет ДРЛО А-50 нужен не только Вооруженным силам России, он очень хорошо идет на экспорт», — пояснил Чемезов.

А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Принят на вооружение в 1989 году, с тех пор неоднократно модернизировался.