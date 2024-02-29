Россия возобновит выпуск самолетов ДРЛО А-50
Россия возобновит выпуск самолетов ДРЛО А-50. Об этом сообщает ТАСС.
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что «Ростех» намерен восстановить выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.
«Самолет ДРЛО А-50 нужен не только Вооруженным силам России, он очень хорошо идет на экспорт», — пояснил Чемезов.
А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Принят на вооружение в 1989 году, с тех пор неоднократно модернизировался.
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