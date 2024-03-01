Energizer представил «самый доступный» складной смартфон

Energizer представил «самый дешевый» складной смартфон
На MWC 2024 Energizer представила свой первый складной смартфон — Ultimate U660S, позиционирующийся как «самый доступный» в мире. Однако «доступный» не всегда означает «лучший».
Дизайн U660S не блещет новизной: черный пластик, белая надпись Energizer, два круглых модуля камер. Спереди — 6.67-дюймовый AMOLED-экран с вырезом под селфи-камеру.
В погоне за низкой ценой, Energizer экономила на «начинке». Смартфон оснащен не самым мощным процессором MediaTek Helio G99, который используется в бюджетных моделях POCO M5 и Tecno POVA 5.
Зато U660S может похвастаться 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ внутреннего накопителя, основной камерой на 64 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и фронталкой на 25 Мп. Работает смартфон на Android 14.
Цена U660S — €499. Это действительно дешевле, чем складные модели Samsung и Huawei, но ZTE Libero Flip (который в Европе будет называться nubia Flip 5G) стоит €385 (в Японии) или €599 (в Европе).