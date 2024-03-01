Energizer представил «самый доступный» складной смартфон

На MWC 2024 Energizer представила свой первый складной смартфон — Ultimate U660S, позиционирующийся как «самый доступный» в мире. Однако «доступный» не всегда означает «лучший».

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Дизайн U660S не блещет новизной: черный пластик, белая надпись Energizer, два круглых модуля камер. Спереди — 6.67-дюймовый AMOLED-экран с вырезом под селфи-камеру.

В погоне за низкой ценой, Energizer экономила на «начинке». Смартфон оснащен не самым мощным процессором MediaTek Helio G99, который используется в бюджетных моделях POCO M5 и Tecno POVA 5.

ITHome

Зато U660S может похвастаться 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ внутреннего накопителя, основной камерой на 64 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и фронталкой на 25 Мп. Работает смартфон на Android 14.