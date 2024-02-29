Путин заявил о необходимости прорыва в области ИИ

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности в области искусственного интеллекта (ИИ). Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

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По словам президента России, стране необходимо достигнуть самодостаточности и конкурентноспоосбности в сфере ИИ. Путин заметил, что это обеспечит прорыв в этой области.

«Россия — один из мировых лидеров по внедрению цифровых платформ в сферу госуслуг», — отметил президент и подчеркнул, что многим странам еще предстоит достичь этого уровня.

По мнению президента, распространение ИИ позволит развивать платформы, в частности необходимые для здравоохранения.

«Благодаря нововведениям получится прогнозировать развитие заболеваний, выбирать наиболее эффективную программу лечения», — отметил Владимир Путин.

Также руководитель страны заявил, что России необходимо наращивать вычислительные ресурсы. Путин подчеркнул, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена минимум в десять раз.