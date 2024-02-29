Россия до конца года полностью откажется от западных метеоспутников

Россия к концу 2024 года планирует полностью отказаться от работы с западными метеоспутниками. Об этом сообщил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков после старта ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2-4.

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По его словам, до определенной поры Росгидромет тесно сотрудничал с Европейской организацией спутниковой метеорологии (EUMETSAT), поставлявшей достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в прогностической деятельности.

С недавнего времени, по словам главы Росгидромета, информация с западных спутников поступать практически перестала, но благодаря коллегам из Роскосмоса с ее нехваткой удалось справиться.

«Немного забегая вперед, я думаю, что к середине или к концу этого года, с учетом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов, мы сможем отказаться от EUMETSAT совсем», — сказал Шувалов, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что «Метеор-М» № 2-4 оснащен уникальным оборудованием, которое дает возможность видеть сквозь облака, проводить мониторинг акватории морей и океанов, в частности Северного морского пути, участвовать в прогнозировании ледовой обстановки, выполнять экологические задачи.