Разгонный блок со спутником «Метеор-М» №2-4 вышел на орбиту

Разгонный блок ракеты «Союз-2.1б» «Фрегат» выведен на околоземную орбиту. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с «Фрегатом» выведен гидрометеорологический аппарат «Метеор-М» №2-4, а также 17 российских и иранских малых спутников на околоземную орбиту.

«Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок выведен на опорную орбиту», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства была запущена с площадки 1С космодрома Восточный. Ракета стартовала в 8 часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени. Спустя 9 минут 23 секунды «Союз-2.1б» вывела разгонный блок со спутниками на низкую околоземную орбиту.