Эксперт объяснил, чем опасно полное доверие нейросетям

Полное доверие нейросетям в ближайшем будущем может быть опасным, поскольку они все еще часто ошибаются, что в критических ситуациях может сыграть злую шутку. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

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Эксперт отметил, что сейчас пользователь может столкнуться с ситуацией, когда нейросеть отвечает ему «на понятном языке, красивыми словами», однако сама информация неверна или искажена.

«Мы, как человеческий вид, к такому не были готовы. Если что-то хорошо, красиво говорит, особенно, если это компьютер, значит, это нечто разумное, и мы склонны ему верить, а оно может ошибаться, и нередко», — сказал Тушканов.

Эта проблема называется overreliance, что переводится как чрезмерное доверие или зависимость. Она возникает, когда крупные языковые модели используют как помощника для оптимизации процессов и облегчения труда, а пользователь начинает на них полностью полагаться. Причем чем более точными становятся нейросети, тем больше им доверяет пользователь, и тем критичнее может быть ошибка. В пример эксперт привел просьбу подобрать систему фильм — если в ответ она посоветует несуществующую картину, то ничего страшного в этом нет.

«Но если я ей выложу свои симптомы и спрошу, чем я сейчас болею, а она мне поставит неверный диагноз — вот это уже опасно», — подчеркнул Тушканов.