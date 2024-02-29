Американский аппарат прислал с Луны первое удачное фото

Американский аппарат Nova-C «Одиссей» наконец-то передал фото с поверхности Луны, куда опустился еще 23 февраля в 02:23 по московскому времени. При посадке он был поврежден и завалился на бок, что вызвало нарушения в его работе на поверхности спутника.

© Intuitive Machines

«[Фото] сделано 27 февраля (время на восточном побережье США на 8 часом различается с московским — прим. Ред.). Предыдущие попытки отправить фотографии прилунения и [положения аппарата] в последующие дни заканчивались передачей файлов, непригодных для использования», — говорится на официальной странице компании-разработчика в социальной сети X (ранее Twitter).

Благодаря этому снимку, сделанному камерой с узким углом обзора, команда миссии на Земле получила информацию о положении Одиссея на поверхности Луны. Ранее в компании сообщали, что один из двигателей аппарата во время полета отказал, и он прилунился на расстоянии около 1,5 км от того места, где планировалось.

В свою очередь NASA отмечает, что на снимке виден и фрагмент поверхности Луны около Южного полюса.

Также аппарат наконец-то смог переслать на Землю снимок самого момента прилунения.

«На этом изображении показано, как посадочная стойка «Одиссея» выполняет свою основную задачу: поглощает первый удар от контакта с лунной поверхностью, чтобы сохранить целостность аппарата. Между тем, двигатель посадочного модуля на жидком метане и жидком кислороде все еще дросселируется, что обеспечивает стабильность. Компания полагает, что эти два фактора, которые отражены на снимке, позволили «Одиссею» мягко наклониться к лунной поверхности, сохранив способность передавать научные данные», — отмечают в компании.

Кроме того, по данным NASA, от аппарата удалось получить более 350 мегабит научных данных, готовых для анализа. Это информация от устройств агентства, входящих в полезную нагрузку аппарата и работавших на протяжении всего полета от Земли до Луны. Получены данные от всех трех устройств, предназначенных для работы на поверхности спутника. А также — сведения о снижении с лунной орбиты и посадке на спутник, касающиеся систем навигации. Планируется, что они помогут повысить точность прилунения следующих аппаратов и кораблей, в частности при высадке людей на Луну — эта миссия запланирована на сентябрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Одиссей» доставил на спутник шесть научно-исследовательских приборов, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации. Помимо полезной нагрузки, на борту аппарата находится произведение художника Джеффа Кунса «Фазы Луны». Стоимость миссии оценивается в $118 млн.

Кроме того, Intuitive Machines подчеркивает, что аппарат пока не отключился, хотя этого опасались и ожидали еще во вторник. Он продолжает получать солнечную энергию для питания, и его системы все еще функционируют, поэтому команда миссии продолжает собирать новые данные о Луне.