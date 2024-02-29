$91.87-0.1799.45-0.47
Войти в почту

С Восточного стартовала ракета «Союз-2.1б»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства была запущена с площадки 1С космодрома Восточный. Об этом стало известно из трансляции на YouTube-канале Роскосмоса.

Ракета стартовала в 8 часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени. Спустя 9 минут 23 секунды «Союз-2.1б» вывела разгонный блок со спутниками на низкую околоземную орбиту.

Основной полезной нагрузкой ракеты является гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-4 — его выведение на целевую орбиту планируется в течение часа после старта.

Россия создаст ракету «Старт-1М» для Восточного и Плесецка

В конце декабря 2023 года с космодрома в Плесецке была запущена ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником.

Наука и техника
Видео
Роскосмос
18
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости