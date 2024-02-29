Миссия лунного модуля Nova-C продлится еще порядка шести суток

Порядка шести дней проработает посадочный модуль Nova-C американской компании Intuitive Machines, даже учитывая проблемы при посадке и ограниченную функциональность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию главы компании Стив Алтемус.

Лунный модуль Nova-C, названный Odysseus, оснащен шестью приборами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Он находится на Луне уже около шести суток и передает актуальные данные обо всем происходящем ученым на Земле. Алтемус указал, что миссия на поверхности Луны продлится еще 144 часа.

Затем компания намерена активировать лунный модуль спустя еще через несколько недель, дождавшись момента, когда лучи Солнца снова попадут на поверхность солнечной панели. До этого Odysseus будет в сонном режиме. Эксперимент необходим, чтобы понять, могут ли ученые передавать сигнал, когда Солнце вновь будет питать лунный модуль, пояснил Алтемус.

В данный момент, по его словам, модуль наклонен где-то на 30 градусов, однако все еще может получать питание от солнечных батарей и выполнять свои задачи в стандартном режиме.