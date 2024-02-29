Блогер проверил VR-шлем Apple Vision Pro на ремонтопригодность

Эксперт YouTube-канала Phone Repair Guru разобрал полностью очки Apple Vision Pro и выяснил, насколько легко будет эту гарнитуру отремонтировать.

Компания Apple известна тем, что делает компоненты в своих гаджетах неремонтопригодными. Но относится ли это к новому шлему Vision Pro?

Снять стекло у очков без повреждения не удалось. Хотя трещины были только на верхнем его слое, то есть на пластиковом. Остальное получилось открутить без проблем.

Phone Repair Guru

Далее эксперт взял материнскую плату с другого VR-шлема Vision Pro и установил на тот, что только что разобрал. Затем он поменял дисплей, передний датчик платы и остальные детали. В итоге после нескольких попыток замены разных компонентов гарнитура стала работать как обычно. И это удивительно, хотя поначалу отслеживание глаз было не очень хорошим. После калибровки это исправилось. Также у гаджета не было проблем с созданием аватара и запуском различных приложений.