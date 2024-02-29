Американскую посадочную миссию на Луне продлят

Миссия IM-1 американского модуля Nova-C на поверхности Луны продлится около шести суток и может продолжиться через три недели, когда солнечный свет снова поступит на панели аппарата, заявил глава компании Intuitive Machines Стив Алтемус. Об этом пишет ArsTechnica.

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По словам руководителя, всего в рабочем состоянии на поверхности естественного спутника Земли посадочный модуль находился 144 часа. Получивший заражаемые от солнечных панелей литий-ионные батареи аппарат должен пережить лунную ночь, когда температура упадет до минус 173 градусов Цельсия. Подобные условия, как напоминает издание, могут быть губительны не только для батареи, но и для электроники бортового компьютера модуля.

По словам представителя НАСА Сью Ледерера, всего с Nova-C специалистам удалось загрузить около 50 мегабайт данных. Несмотря на возникшие при посадке трудности, в американском космическом агентстве назвали миссию IM-1 успешной.

Ранее в Intuitive Machines сообщили, что за два часа перед мягкой посадкой на поверхность Луны у модуля Nova-C не работал дальномер, в результате чего космический аппарат совершил прилунение без данных бортовой альтиметрии.

Модуль Nova-C совершил мягкую посадку на поверхность Луны 23 февраля.