В NASA назвали успехом лунную миссию посадочного модуля Nova-C

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) расценивает как успешную миссию Odysseus ("Одиссей") лунного модуля Nova-C американской компании Intuituve Machines. Об этом заявил на пресс-конференции директор NASA Билл Нельсон.

© Intuitive Machines

Лунный модуль Nova-C, оснащенный шестью инструментами NASA, совершил посадку на Луну 22 февраля в 18:23 по времени Восточного побережья США (02:23 мск 23 февраля). В процессе прилунения возникла техническая проблема - у модуля отказал радар, необходимый для его ориентирования в пространстве, специалистам пришлось задействовать лидар NASA, чтобы заменить вышедший из строя прибор. Впоследствии выяснилось, что при посадке прибор завалился на бок, и это не дает ему корректно использовать солнечные батареи. Предполагается, что в ближайшее время аппарат прекратит свою работу.

"С точки зрения NASA, это успех. Есть большая разница между совершением посадки аппарата с экипажем и посадки набора инструментов. <...> Уже идет шестой день запланированной на восемь дней миссии. И мы до сих пор получаем данные от всех шести инструментов", - сказал Нельсон.