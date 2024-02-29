Пентагон начал анализ сближения спутников России и США

«Министерство обороны проводит анализ после сближения, однако результаты скрининга предсказывали, что объекты приблизятся друг к другу достаточно близко, чтобы США уведомили Россию», – приводит РИА «Новости» заявление представителя Космических сил США.

Американский и российский спутники TIMED и «Космос 2221» в среду, 28 февраля, прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но не столкнулись.