Lenovo выпустила «бюджетный» ПК с видеокартой RTX 40
Lenovo представила модель GeekPro 2024, новое дополнение к своей линейке игровых компьютеров. ПК оснащён новейшими процессорами Intel, включая i7-14700F и i5-14400F, что позволяет удовлетворить различные игровые предпочтения и бюджеты.
Особенности
Базовая модель Lenovo GeekPro 2024 оснащена процессором Intel Core i5-14400F, графическим процессором NVIDIA RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем ёмкостью 1 ТБ. Конфигурация среднего уровня Lenovo GeekPro 2024 года получила процессор Intel Core i7-14700F (доступен на Amazon) и графический процессор RTX 4060. ПК имеет ту же оперативную память и хранилище, что и базовый вариант. Что касается топовой конфигурации, она доступна с теми же характеристиками, что и конфигурация среднего уровня, но с RTX 4060 Ti.
Также стоит отметить обновлённый дизайн GeekPro 2024 года, мощную систему охлаждения с модернизированными воздуховодами, блок питания мощностью 500 Вт, сертифицированный по стандарту 80 PLUS Platinum (снижает потребление электроэнергии и уровень шума). Что касается программного обеспечения, ПК поставляется с предустановленной Windows 11. Кроме того, Lenovo предоставляет на GeekPro 5-летнюю гарантию.
Цены
- Core i5-14400F / RTX 4060 Ti / 16 ГБ DDR5 / 1 ТБ SSD – $847;
- Core i5-14400F / RTX 4060 Ti / 32 ГБ DDR5 / 1 ТБ SSD – $903;
- Core i7-14700F / RTX 4060 Ti / 16 ГБ DDR5 / 1 ТБ SSD – $1139;
- Core i7-14700F / RTX 4060 Ti / 32 ГБ DDR5 / 1 ТБ SSD – $1167.
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