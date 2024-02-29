Lenovo выпустила «бюджетный» ПК с видеокартой RTX 40

Особенности

Базовая модель Lenovo GeekPro 2024 оснащена процессором Intel Core i5-14400F, графическим процессором NVIDIA RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем ёмкостью 1 ТБ. Конфигурация среднего уровня Lenovo GeekPro 2024 года получила процессор Intel Core i7-14700F (доступен на Amazon) и графический процессор RTX 4060. ПК имеет ту же оперативную память и хранилище, что и базовый вариант. Что касается топовой конфигурации, она доступна с теми же характеристиками, что и конфигурация среднего уровня, но с RTX 4060 Ti.