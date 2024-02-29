MediaTek показала новый процессор начального уровня Helio G91

MediaTek незаметно анонсировала свой новый процессор Helio G91, который пришёл на смену Helio G88, представленного ещё 3 года назад.

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Новая SoC предназначена для повышения производительности и возможностей бюджетных смартфонов, предлагая поддержку дисплеев FHD+ с частотой 90 Гц и основных камер с разрешением до 108 Мп, что является существенным улучшением по сравнению с поддержкой 64 Мп.

Особенности

Helio G91 включает в себя восемь ядер: два ядра ARM Cortex-A75, работающие с частотой до 2,0 ГГц для интенсивных задач, и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц для повышения эффективности в сочетании с графическим процессором ARM Mali-G52 MC2 с частотой 1,0 ГГц. Новая SoC получила до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с частотой до 1800 МГц, а также хранилище eMMC 5.1.

Одной из главных особенностей Helio G91 является улучшенная поддержка камеры. Чипсет позволяет устройствам использовать датчики с разрешением 108 Мп, обещая более четкие и детальные фотографии в различных условиях освещения. Возможность масштабирования в сенсоре, поддерживаемая объединением пикселей 2,0 мкм, направлена на улучшение производительности при слабом освещении и создание портретных снимков без потерь с более мелкими деталями.

Кроме того, MediaTek включил набор аппаратных ускорителей для поддержки расширенных возможностей фотосъемки, таких как боке для двойной камеры, электронная стабилизация изображения (EIS) и компенсация поворотного затвора (RSC).

Кроме того, стоит отметить поддержку технологии MediaTek HyperEngine, предназначенный для оптимизации производительности процессора, а также Wi-Fi 5 и двойного 4G VoLTE.

Сроки выхода