В App Store появилось фейковое приложение с символикой Газпромбанка

"В App Store появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка - Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения. Если вы скачали его, удалите данные и само приложение. Также советуем сменить пароль для доступа в мобильный банк, если входили в личный кабинет фейкового приложения", - сообщила пресс-служба.