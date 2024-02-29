Ученые из Китая выяснили, как эффективно удалять микропластик из питьевой воды

Одна из наиболее влиятельных газет США - The Washington Post - постаралась выяснить, каким образом можно удалить микропластик из питьевой воды.

Похоже, эта тема серьезно беспокоит американцев, поскольку, как пишет газета, частицы микропластика "пугающе повсеместны", и избавиться от них практически невозможно. Пластик обнаружен не только в пище, которую едят американцы, но и даже в грудном молоке юных мам и даже в облаках, откуда пластик выпадает на землю с дождем.

Однако, успокаивает читателей издание, новые исследования химиков показали, что уменьшить содержание микропластика в питьевой воде вполне реально: просто перед употреблением ее необходимо прокипятить, а потом процедить.

Издание ссылается на научную статью, опубликованную в среду в журнале Environmental Science & Technology Letters, авторы которой - китайские ученые Чжаньцзюнь Ли и Эдди Ю Цзэн. Они утверждают, что кипячение и фильтрование воды удаляло 90 процентов мельчайших пластиковых частиц. А их, уверены авторы, можно найти в 129 из 159 образцов водопроводной воды во многих странах странах мира.

В статье подчеркивается, что последствия попадания этих крошечных частиц в организм человека до конца не изучены. В недавнем отчете ВОЗ отмечаются возможные риски для здоровья людей, связанные с воздействием микропластика, но утверждается, что необходимы дополнительные исследования.

Тем не менее Ли и Цзэн, профессора Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Цзинань, провели ряд опытов, добавляя в воду микропластик, и пытаясь понять, способно ли простое кипячение воды эффективно удалять крошечные частицы.