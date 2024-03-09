Как починить пропадающий курсор мыши на Windows

Мышь — важнейший компонент компьютера, поэтому технические проблемы, связанные с ней, могут серьезно раздражать. Портал SlashGear рассказал, что делать, если ваш курсор мыши периодически пропадает с экрана.

© Unsplash

Исключите «железные» проблемы

Прежде чем разбираться в системных настройках, сначала стоит полностью исключить вероятность, что проблемы вызваны той или иной периферией.

Проверьте подключение мыши к ПК . Некорректное или недостаточно плотное подключение к порту может создавать неполадки. Если вы используете беспроводную мышь, то проверьте подключение к Bluetooth.

. Некорректное или недостаточно плотное подключение к порту может создавать неполадки. Если вы используете беспроводную мышь, то проверьте подключение к Bluetooth. Попробуйте подключить к компьютеру другую мышь: так вы проверите, сохраняется ли проблема на других устройствах. Также попробуйте подключить вашу мышь к другому компьютеру.

Устранение неполадок Windows

Windows оборудована встроенными инструментами для диагностики периферийных устройств: они вполне могут обнаружить и разрешить проблему. Утилита проверяет вашу систему на потенциальные конфликты, неполадки драйверов и прочие дефекты, связанные с мышью и другими указывающими устройствами.

Нажмите клавиши Win + R.

На экране появится строка «Выполнить». Скопируйте в нее команду msdt.exe –id DeviceDiagnostic и нажмите Enter, чтобы запустить утилиту для диагностики.

и нажмите Enter, чтобы запустить утилиту для диагностики. Нажмите «Далее» и дождитесь, пока программа проанализирует ПК.

Если утилита найдет проблемы, то окно покажет вам, какие неполадки были обнаружены и как их можно решить.

Параллельно диагностике рекомендуем проверить наличие свежих обновлений для операционной системы и загрузить их, если они вышли.

Обновление драйвера мыши

Проблемы периферии часто возникают из-за устаревших драйверов: программного обеспечения, которое связывает компоненты ПК и операционную систему. Есть вероятность, что вам стоит обновить ваши.

Откройте меню «Пуск» — «Диспетчер устройств».

Найдите вкладку «Мыши и иные указывающие устройства».

Раскройте вкладку и найдите на ней вашу мышь.

Кликните на устройство правой клавишей мыши и выберите опцию «Обновить драйвер». После этого нажмите «Автоматический поиск драйверов» и следуйте инструкциям на экране.

Настройки курсора

Если курсор мыши пропадает во время набора текста, то, возможно, проблема в одной специфической настройке системы