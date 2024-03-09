Как починить пропадающий курсор мыши на Windows
Мышь — важнейший компонент компьютера, поэтому технические проблемы, связанные с ней, могут серьезно раздражать. Портал SlashGear рассказал, что делать, если ваш курсор мыши периодически пропадает с экрана.
Исключите «железные» проблемы
Прежде чем разбираться в системных настройках, сначала стоит полностью исключить вероятность, что проблемы вызваны той или иной периферией.
- Проверьте подключение мыши к ПК. Некорректное или недостаточно плотное подключение к порту может создавать неполадки. Если вы используете беспроводную мышь, то проверьте подключение к Bluetooth.
- Попробуйте подключить к компьютеру другую мышь: так вы проверите, сохраняется ли проблема на других устройствах. Также попробуйте подключить вашу мышь к другому компьютеру.
Устранение неполадок Windows
Windows оборудована встроенными инструментами для диагностики периферийных устройств: они вполне могут обнаружить и разрешить проблему. Утилита проверяет вашу систему на потенциальные конфликты, неполадки драйверов и прочие дефекты, связанные с мышью и другими указывающими устройствами.
- Нажмите клавиши Win + R.
- На экране появится строка «Выполнить». Скопируйте в нее команду msdt.exe –id DeviceDiagnostic и нажмите Enter, чтобы запустить утилиту для диагностики.
- Нажмите «Далее» и дождитесь, пока программа проанализирует ПК.
- Если утилита найдет проблемы, то окно покажет вам, какие неполадки были обнаружены и как их можно решить.
Параллельно диагностике рекомендуем проверить наличие свежих обновлений для операционной системы и загрузить их, если они вышли.
Обновление драйвера мыши
Проблемы периферии часто возникают из-за устаревших драйверов: программного обеспечения, которое связывает компоненты ПК и операционную систему. Есть вероятность, что вам стоит обновить ваши.
- Откройте меню «Пуск» — «Диспетчер устройств».
- Найдите вкладку «Мыши и иные указывающие устройства».
- Раскройте вкладку и найдите на ней вашу мышь.
- Кликните на устройство правой клавишей мыши и выберите опцию «Обновить драйвер». После этого нажмите «Автоматический поиск драйверов» и следуйте инструкциям на экране.
Настройки курсора
Если курсор мыши пропадает во время набора текста, то, возможно, проблема в одной специфической настройке системы
- Откройте меню «Пуск» — «Параметры мыши».
- Нажмите «Дополнительные параметры мыши».
- Перейдите во вкладку «Параметры указателя».
- Проверьте, включена ли опция «Скрывать указатель во время ввода с клавиатуры». Отключите ее.