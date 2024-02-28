Изменение климата привело к сокращению массы промысловых видов рыб

Японские ученые из Токийского университета нашли взаимосвязь между потеплением мирового океана и весом добываемой рыбы. Оказалось, что из-за меняющегося климата средняя масса особей начала сокращаться. Исследование опубликовано в научном журнале Fish and Fisheries (FAF).

Как показали наблюдения, с 2010 года популяция японских сардин и голавля умеренно увеличилась, однако сами рыбы стали мельче.

«Мы исследовали 17 рыбных популяций из 13 видов и обнаружили, что многие из них уменьшились в весе за этот период», — объяснил профессор Синъити Ито из Института исследований атмосферы и океана Токийского университета.

Результаты выявили два периода снижения массы тела рыб: первый в 1980-х годах, а затем в 2010-х годах. Команда объяснила снижение веса в 1980-х годах увеличением количества японских сардин, что, вероятно, привело к усилению конкуренции за пищу внутри и между видами рыб.

«При повышении температур верхний слой океана становится более стратифицированным, и предыдущие исследования показали, что крупный планктон заменяется более мелким планктоном и менее питательными студенистыми видами, такими как медузы», — уточнил профессор Ито.