Эксперт объяснил, когда зарядка смартфона может стать смертельной

Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков прокомментировал «Звезде» опубликованную в Telegram-канале Mash новость, согласно которой в Ногинске во время разговора по заряжающемуся телефону умер 17-летний подросток, получивший мощный удар током от замотанного скотчем провода зарядки.

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Специалист отметил, что шансы на летальный исход в результате удара током от современных зарядных устройств крайне невелики. Дело в том, что сила тока и напряжение, которые используются в USB-зарядках, недостаточны, чтобы стать причиной смерти человека.

«С ежедневной точки зрения пять вольт и два ампера от USB-порта - это не смертельно. От этого не возникнет крупный пожар и удар током будет несущественный. Другой вопрос, что от короткого замыкания зарядки может загореться аккумулятор у смартфона», - отметил Синяков.

Эксперт также добавил, что относительно безопасным использование электронных устройств остается, пока пользователь соблюдает технику безопасности. Синяков посоветовал прекратить эксплуатацию зарядных устройств и проводов, которые получили серьезные повреждения.

«Перемотанный провод - это плохо с любой точки зрения. В нем легко может произойти замыкание, приводящее к воспламенению аккумулятора. Но используемые в смартфонах литиевые аккумуляторы могут гореть долго, поэтому я подозреваю, что дело могло быть еще и в некачественных материалах», - предположил Синяков.

По информации Mash, на подушке рядом с телом подростка лежал обгоревший iPhone. При этом компания Apple ранее неоднократно получала претензии от пользователей, что их экопровода для зарядок начинают разлагаться спустя несколько месяцев эксплуатации.