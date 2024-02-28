Открытые в феврале спутники Урана и Нептуна станут последними среди крупных

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Два новых спутника Нептуна и спутник Урана, открытые учеными 23 февраля, могут стать последними в категории крупных (более 8-10 км в диаметре). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Ранее 23 февраля Центр малых планет Международного астрономического союза объявил о трех новых спутниках размерами от 8 до 23 км. Открытие было сделано с помощью обсерваторий на Гавайях и в Чили. Объекты оказалось настолько трудно различить, что ученым потребовалась специальная обработка изображений. Один из них стал 28-м спутником Урана, два других - 15-м и 16-м по счету спутниками Нептуна.

"Новые открытия - скорее всего, последние для спутников настолько крупных размеров. <…> Нептун и Уран [с высокой степенью вероятности] имеют еще немало подобных тусклых лун размерами менее 8-10 км на сильно вытянутых и удаленных от них орбитах", - уточнили в планетарии.

Самый маленький в Солнечной системе

Очередной спутник Урана стал единственной новой луной, обнаруженной у планеты за последние 20 лет. Он получил временное название S/2023 U1, соответствующее дате первого снимка, на который попал объект.

"Открытый крошечный спутник совершает полный оборот вокруг Урана за 680 дней и имеет диаметр около 8 км, что делает его самой малой из лун Урана [и в Солнечной системе]. До сих пор самым маленьким в нашей Солнечной системе считался спутник Марса - Деймос, средний диаметр которого - около 12,4 км. Пока новый 28-й спутник Урана носит название S/2023 U1, но вскоре ему дадут имя. По правилам, действующим для этой планеты, его возьмут из имен персонажей [произведений] Шекспира", - пояснили астрономы.

Морские боги и нимфы

Два новых спутника Нептуна получили названия S/2002 N5 и S/2021, по датам самых старых снимков, на которых исследователям удалось найти объекты, которые теперь обрели новый статус.

"S/2002 N5 имеет 23 км в диаметре и делает один оборот вокруг Нептуна за 9 земных лет. S/2021 N1 - меньше предыдущего, он только 14 км в диаметре, и делает один оборот вокруг Нептуна за 27 лет. Периоды новых спутников показывают, что они весьма удалены от своей планеты", - сообщили в Московском планетарии.