Почему стоит перейти с Chrome на Firefox

Google Chrome — самый популярный интернет-браузер в мире, но Firefox может стать неплохой альтернативной, если вы устали от экосистемы Google. Портал howtogeek.com рассказал, почему стоит подумать над переходом на Firefox.

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Firefox не отслеживает интернет-активность пользователей

Firefox на 100% бесплатен и не пытается отслеживать привычки пользователей для заработка денег. Некоторые браузеры собирают информацию о вашей интернет-истории и повадках, чтобы создать рекламный профиль для персонализированных баннеров. Google Chrome особенно грешит этой практикой. Не так давно разработчики даже признались, что якобы анонимный «режим инкогнито» все равно собирает данные о пользователях.

Лучший контроль над приватной информацией

Интернет-браузер — не единственный метод, при помощи которого можно отследить активность человека в Сети. Сайты также собирают информацию о том, что делают пользователи, что они покупают и на что смотрят, чтобы лучше подстроить под них рекламу. Firefox имеет встроенные инструменты для защиты этих данных, которые помогают избежать лишней слежки.

Контейнеры для аккаунтов

Разделение личной и рабочей жизни бывает вдвойне тяжело из-за того, что сайты пытаются связать всю вашу информацию воедино. Но Firefox предлагает функцию «контейнеров»: они изолируют вашу интернет-активность и логины друг от друга, чтобы вы случайно не перепутали личные и рабочие аккаунты.

Открытый исходный код

Приоритеты Firefox расставлены в пользу защиты данных отчасти из-за того, что браузер разработан на базе открытого исходного кода, над которым работает целое сообщество пользователей. Проект подкреплен некоммерческой организацией Mozilla, которая контролирует разработку и взаимодействует как с наемными программистами, так и с волонтерами.

Огромная экосистема расширений

Firefox имеет внушительную библиотеку плагинов, которая вскоре станет еще больше благодаря гибкой инфраструктуре. Расширения позволяют полностью подстроить браузер под индивидуальные нужды каждого пользователя. Они также поддерживаются и мобильной версией Firefox: на Android браузер может получить те же функции, что доступны и на ПК.

Полная синхронизация данных

Синхронизация Firefox сохраняет все ваши закладки, историю сайтов, пароли, предпочтения и расширения на всех поддерживаемых устройствах. Инструменты синхронизации гораздо более функциональные, чем на Chrome — они отлично помогают сохранить ценные данные на всякий случай.