На Amazon подали в суд за использование ИИ-копий голосов актеров

Грядущий ремейк боевика 1989 года «Дом у дороги» столкнулся с юридическими проблемами еще до своего выхода. Сценарист Р. Лэнс Хилл подал иск против Amazon Studios и MGM Studios, обвинив их в нарушении авторских прав и использовании искусственного интеллекта для «дублирования голосов» актеров.

Хилл, написавший сценарий к оригинальному «Дому у дороги» с Патриком Суэйзи в главной роли, утверждает, что в ноябре 2021 года он подал петицию, чтобы вернуть права на свой сценарий. Права, которые на тот момент принадлежали Amazon Studios в результате приобретения MGM, должны были истечь в ноябре 2023 года. Согласно иску, Хилл утверждает, что в этом случае права вернутся к нему.

Хилл утверждает, что Amazon, столкнувшись с потенциальным истечением срока действия авторских прав, поторопилась с производством ремейка, чтобы успеть к сроку. Однако, как сообщается, проекту помешала продолжавшаяся в то время забастовка актеров.

Главное обвинение в иске заключается в том, что Amazon использовала технологию искусственного интеллекта для дублирования голосов актеров в ремейке, чтобы обойти забастовку и завершить фильм до истечения срока действия авторских прав. Такая практика, как утверждается в иске, нарушает соглашение между профсоюзом актеров SAG-AFTRA и крупными студиями, такими как Amazon.

Однако вопрос осложняется контрактом, который Хилл подписал с первоначальным продюсером, компанией United Artists. Этот тип соглашения обычно предоставляет право собственности и авторские права на работу студии, а не писателю. Хилл отвергает это соглашение как «шаблонное» и заявляет о своих правах.