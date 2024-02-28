В Мьянме нашли маленькую рыбу с «голосом» громче самолетного двигателя

Ученые описали крошечную рыбу, способную издавать звуки с громкостью ружейного выстрела или взлетающего самолета. Вид под названием Danionella cerebrum открыли в 2021 году. Он обитает в горных ручьях Мьянмы.

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Размер рыбы составляет всего 12 мм. При этом самцы этого вида издают сигналы громкостью более 140 дБ (для сравнения, звук работающего отбойного молотка с расстояния 1 м составляет 120 дБ).

Ученые не сразу смогли раскрыть причины такой «сверхспособности». Большинство рыб производят звук с помощью колебаний плавательного пузыря, который приводят в движение специальные «барабанные» мышцы. Но у Danionella cerebrum оказался задействован другой природный механизм.

Авторы нового исследования из Университета Шарите в Берлине (Германия) использовали микро-компьютерную томографию и высокоскоростную видеосъемку, а также генетический анализ для изучения рыбы. Результаты показали, что ее звукоизвлекающий аппарат не похож «ни на что другое в природе». Он состоит из сильной мышцы, специального ребра и кусочка барабанного хряща.

Видеосъемка показала, что ребро, расположенное рядом с плавательным пузырем, перемещается мышцей к кусочку хряща. Когда ребро высвобождается, то ударяется о плавательный пузырь с усилием до 2000 граммов. Это позволяет создавать сильные и громкие импульсы, сообщает PNAS.

Ученым также предстояло установить, зачем маленькой рыбке вообще нужен столь громкий «голос». По их версии, он помогает ориентироваться в мутных водах реки.