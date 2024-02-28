Обнаружен новый вид древнего кальмара-вампира

Палеонтологи из Германии обнаружили окаменелости древнего кальмара, который относился к неизвестному науке виду. Он жил в юрском периоде, 183 миллиона лет назад.

© Мир 24

Кальмары-вампиры, или вампироморфы – разновидность головоногих моллюсков. Внешне они напоминают кальмаров, но на самом деле более тесно связаны с осьминогами. Известно, несколько видов вампироморфов, в том числе вымерших. Их отличительными особенностями являются биолюминесцентные органы и длинные втягивающиеся нити.

Окаменелые останки нового вида были найдены при раскопках в Башараже (Люксембург). Ему присвоили научное название Simoniteuthis michaelyi.

Окаменелость сохранилась в отличном состоянии. Она представляла собой практически полное тело особи, включая мягкие ткани, глазные яблоки и мышечную ткань.

Ученым удалось установить, что кальмар погиб во время поедания рыбы. Длина кальмара составляла 38 см. Он обитал на мелководье у острова, который в юрском периоде находился на месте современной европейской страны.

Особые природные условия смогли обеспечить сохранность тела. Кальмар опустился на дно, где вода была плохо насыщена кислородом, что препятствовало разложению, сообщает Swiss Journal of Palaeontology.